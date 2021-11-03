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СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин

Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК, который уже назначил необходимые экспертизы. Об этом во вторник сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Следователями центрального аппарата СК принято к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. По уголовному делу назначены экспертизы", - сказала она.

Петренко пояснила, что следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия. "Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились двое указанных лиц, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи", - отметила официальный представитель СК.

Петренко подчеркнула, что следователи детально восстановят обстоятельства незаконной охоты, а лицам, к ней причастным, будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. Уже установлено, что 29 октября 2021 года на открытом участке местности в четырех километрах от рабочего поселка Лысые Горы в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения во время охоты был убит лось. Неподалеку от места разделки туши были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.

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