В Магаданской области изъяли более 120 тонн немаркированной рыбы и свыше 840 кг икры

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в Магаданской области более 120 тонн немаркированной замороженной рыбы и 844 кг лососевой икры. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские при въезде на паромную переправу через реку Яна остановили автомобиль, в котором нашли замороженную рыбную продукцию, упакованную в мешки без соответствующей маркировки. "В ходе проверки установлено, что товар принадлежит индивидуальному предпринимателю и был загружен в помещении одной из организаций, занимающейся рыбопереработкой на территории Ольского городского округа. Там оперативники обнаружили 120 тонн замороженной рыбы и 844 кг лососевой икры", - сказала Волк.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").