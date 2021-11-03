В Свердловской области неизвестные обстреляли ковидную больницу и машину врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Неизвестные в Асбесте Свердловской области обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на больных ковидом, и здание самого медучреждения. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные", - сказал Горелых, подтвердив факт обстрела машины и больницы.

По его словам, в данный момент устанавливаются материальный ущерб и возможные очевидцы произошедшего.