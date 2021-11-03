Под Волгоградом возбудили дело против медиков за подделку сертификатов о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Оперативники выявили факты подделки официальных документов о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Михайловском районе Волгоградской области. Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летней медсестры и 28-летней заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, женщины задержаны, сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Установлено, что 51-летняя медицинская сестра районной больницы и 28-летняя заведующая одним из фельдшерско-акушерских пунктов за денежное вознаграждение вносили в медицинскую документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ", - сказали в ведомстве, добавив, что женщины в настоящее время задержаны.

По данным полиции, местные и иногородние жители обращались к медицинской сестре за получением сертификатов о вакцинации без введения препарата. Полученные от граждан документы женщина направляла в фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в одном из хуторов Михайловского района, где заведующая составляла фиктивные документы. Количество получивших такую услугу граждан составляет порядка 90 человек, их точное число будет установлено в ходе расследования.