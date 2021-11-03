На Пальме предупредили о крайне неблагоприятном качестве воздуха из-за извержения вулкана

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Канарских островов предупредили о крайне неблагоприятном качестве воздуха в ряде районов острова Пальма, где извергается вулкан. Об этом сообщила в среду в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Качество воздуха: крайне неблагоприятное", - говорится в публикации. Жителям этих районов рекомендовано ограничить пребывание на улице и использовать соответствующую защиту при необходимости работы вне помещения.

Как сообщил Национальный географический институт, в среду на Пальме было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9. По данным агентства EFE, оно ощущалось на всем острове, а также на островах Тенерифе и Гомера. В последнее время на Пальме усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.