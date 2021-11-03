Сильный ветер повредил линии электропередачи в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной нескольких повреждений линий электропередачи, падения опор освещения, а также частичного срыва кровли в Оренбурге, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Непогода стала причиной падения опоры линии электропередачи на проспекте Парковом и повреждения уличного освещения. Работы были проведены в короткие сроки, освещение восстановлено. Из-за сильного ветра на улице Комсомольской сорвало остановочный павильон "Госпиталь". Он упал, повредив кирпичный забор территории медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ветер также повредил освещение на ул. Каспийской и ул. Корецкой, но там последствия непогоды уже устранены. Еще один инцидент произошел на улице Мало-Ленинской, где порывами стихии с крыши дома оторвало металлический лист кровли. В настоящее время ведутся работы по восстановлению объектов.

По данным Приволжского УГМС, в Оренбургской области в среду порывы ветра достигают 16 м/с. "3 ноября в Оренбурге сохраняется ветреная погода. Будьте осторожны, учитывайте неблагоприятные погодные условия при выходе на улицу", - предупредили в мэрии города.