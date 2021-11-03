Экс-главе управления нижегородского Минимущества назначили штраф за превышение полномочий

ТАСС, 3 ноября. Суд признал виновным и назначил штраф бывшему начальнику управления внутренней контрольной и ревизионной работы Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в октябре 2020 года подсудимый, обладая информацией о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, для извлечения имущественной выгоды зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в аукционе. В ноябре 2020 года подконтрольная ему фирма благодаря созданным бывшим чиновником условиям выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков в Нижнем Новгороде.

В СК сообщили, что своими действиями бывший чиновник создал условия, при которых коммерческая организация не смогла осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Нижнего Новгорода. Также установлено, что одной из коммерческих фирм был причинен ущерб на сумму 150 тыс. рублей.

Подсудимый был уволен с занимаемой должности. По данным сайта министерства, осенью управление возглавлял Эльдар Кутуев.