Суд в Москве арестовал организатора "Русского марша" на 10 суток за неповиновение полиции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы арестовал на 10 суток организатора шествия националистов "Русский марш" Никиту Зайцева, признав его виновным в неповиновении сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Зайцева по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказали в суде.

Зайцев заявил журналистам, что не согласен с этим решением. "Все ходатайства защиты отклонены. Данное дело - один большое фейк. Считаю свое преследование политически мотивированным", - сказал он.

Вечером во вторник Зайцев был задержан на востоке Москвы. Он заявил, что связывает свое задержание с шествием националистов.

Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Зайцев был организатором "Русского марша" в 2019 году в столичном районе Люблино. Это было последнее разрешенное проведение данного мероприятия. На следующий год мэрия Москвы не дала санкцию на проведение этой акции.