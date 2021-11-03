В Тверской области три человека погибли в доме, который подожгли подростки

ТАСС, 3 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели трех человек в результате пожара, произошедшего из-за поджога заброшенного здания в Тверской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По итогам проверки следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение об обнаружении тел поступило 1 ноября после тушения пожара в заброшенном доме в городе Конаково. Спасатели обнаружили обгоревшие тела троих мужчин. Личности погибших устанавливаются. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отключен от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде, на полу под лестничным маршем первого этажа", - добавили в сообщении.

По данным ряда СМИ, двое подростков подожгли аэрозольный баллончик и закинули его в деревянный заброшенный дом. Здание сгорело за несколько минут. Сообщается, что школьники подтвердили случайный поджог здания.