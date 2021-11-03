НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Сибирский предприниматель, основатель и владелец новосибирского крематория Сергей Якушин задержан по делу о даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК по региону.

"Расследуется дело по ст. 291 УК РФ. Факт задержания подтверждается", - сказала собеседница агентства.

В августе прошлого года Якушин был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в особо крупном размере. В мае 2020 года СК по региону сообщал, что заведующий патологоанатомическим отделением "Городской клинической больницы № 1" был осужден за получение взятки в размере 1,2 млн рублей от принадлежащего Якушину ООО "Некрополь".

Заведующий был приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет. По информации следствия, он вместе со своими подчиненными предоставлял родственникам умерших людей информацию о "Некрополе" как об организации, предоставляющей ритуальные услуги. В СМИ Якушин сообщил, что уголовные дела связаны с переделом рынка.

Сергей Якушин - основатель первого в России частного крематория в Новосибирске и президент международной промышленной выставки "Некрополь". Крематорий открылся в 2003 году в Дзержинском районе Новосибирска, став первым частным крематорием в России. В 2012 году на территории крематория открылся Музей мировой погребальной культуры - единственный в России музей подобной направленности.