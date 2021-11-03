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Число умерших от отравления метанолом на Урале выросло до 35

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 35. Об этом сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях в регионе.

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 26 октября источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что число умерших возросло до 30.

"Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35", - сказал он.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд арестовал четырех фигурантов дела, еще одного исключили из числа подозреваемых.

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