В Башкирии организатора банды, вымогавшей деньги, приговорили к 20 годам колонии

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Организатора банды из трех человек, которая вымогала деньги у жителей города Октябрьский в Башкирии, по совокупности преступлений приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Его подельники получили восемь и 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"Суд назначил организатору преступлений по совокупности ранее вынесенных приговоров наказание в виде 20 лет лишения свободы, двоим его подельникам - от восьми до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2019 году ранее судимый за совершение тяжких преступлений мужчина привлек двоих знакомых для вымогательства денег. Их жертвами стали житель города, сотрудница массажного салона и студент одного из колледжей. Злоумышленники ложно обвинили их в распространении наркотиков, оказании интим-услуг, и получили от потерпевших более 90 тыс. рублей. "Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений", - добавили в прокуратуре.