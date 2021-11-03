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В Волгоградской области в 2021 году зарегистрировали свыше 60 случаев бешенства у животных

После проверок возбудили 20 дел об административных правонарушениях и выдали 14 предписаний об устранении выявленных нарушений

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Напряженная обстановка по бешенству в текущем году отмечается в Волгоградской области. С начала года в регионе зарегистрированы 62 случая, сообщила в среду пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Людмила Воронина.

"В Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по бешенству. С начала года на территории Волгоградской области были зарегистрированы 62 случая бешенства: 35 среди домашних плотоядных, 17 сельскохозяйственных животных и 10 диких животных", - сказала она.

По данным ведомства, в 2021 году Россельхознадзором было проведено 12 проверок в отношении физических лиц, а так же восемь материалов было передано региональным комитетом ветеринарии. В результате возбуждено 20 дел об административных правонарушениях и выдано 14 предписаний об устранении выявленных нарушений.

В марте текущего года карантин по бешенству был введен сразу в пяти населенных пунктах пяти районов Волгоградской области. В ноябре 2020 года в Волгоградской областной детской инфекционной больнице умерла девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки. Смертельных случаев с таким диагнозом в регионе не регистрировалось с 2013 года.

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