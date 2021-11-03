Призывавшую снести кресты на Урале жительницу Уфы приговорили к трем годам колонии

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении жительницу Уфы Рамилю Саитову, которая в интернете призывала сносить кресты на Урале. Ей также два года запрещено администрировать интернет-сайты, сообщила пресс-служба Кировского районного суда города в среду.

Саитова 3 ноября 2020 года разместила видеозапись в YouTube, в которой сообщила о проведении "йыйына" (собрание, сход в переводе с башкирского - прим. ТАСС) в декабре, на котором будет обсуждаться вопрос снесения всех крестов на Урале.

"Приговором суда Саитова Р. Х. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься администрированием сайтов в сети Интернет сроком на 2 года", - сказано в сообщении.

Органами предварительного следствия она обвинялась в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ).