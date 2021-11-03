В Петербурге передали в суд дело участника нападения на инкассатора, скрывавшегося 25 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Военная прокуратура Западного военного округа утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело участника нападения на инкассатора в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Перед судом предстанет участник разбойного нападения на автомашину "Промстройбанка", убийства инкассатора и хищения свыше 224 млн неденоминированных рублей. Преступление было совершено 25 лет назад в Санкт-Петербурге.

"Он долгое время скрывался от правоохранителей, используя подложные документы, а также меняя внешность, места проживания, образ жизни, но несмотря на принятые меры конспирации был задержан", - сообщили в ГВП.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Трое его соучастников, среди которых был и военнослужащий одной из частей в Ленинградской области, ранее были осуждены к лишению свободы.

Кроме того, во 2-й Западный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего контрактника, совершившего двойное убийство в 2004 году в Орле, где он проходил военную службу. Он был задержан в Москве в августе 2018 года после грабежа - отобрал у женщины деньги и драгоценности. В ходе проверки была установлена его причастность к убийству, совершенному за 14 лет до этого.