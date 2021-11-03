В Великом Устюге сгорел объект культуры регионального значения XIX-XX веков

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Объект культуры регионального значения, бывший особняк Казанкова сгорел в Великом Устюге в ночь на 3 ноября. Двухэтажный деревянный дом пустовал последние годы, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем или поджога, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Объект культурного наследия "Дом Казанкова" сгорел в ночь на 3 ноября в Великом Устюге. Пожар заметил патруль ГИБДД, на момент проезда пожарных горело заднее крыльцо дома, огонь перекинулся на весь дом и кровлю. В 00:15 пожар локализовали, в 01:35 - потушили, в 4 утра были ликвидированы последствия. Полностью сгорела кровля, сильно повреждена внутренняя и внешняя отделка здания, площадь пожара - 200 квадратных метров, судя по фотографиям с места, восстановлению не подлежит", - сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

По информации ГУ МЧС, двухэтажный деревянный дом на улице Павла Покровского пустовал около 20 лет, долгие годы стоял с заколоченным окнами и дверями. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем или поджог. По одним источникам дом был построен в 1885 году, по другим - в 1917-м, возможно здание перестраивали, добавили в МЧС.