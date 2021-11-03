В Ульяновске задержали двух медиков, которые фиктивно сделали более 500 прививок от ковида

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ульяновске двух сотрудников поликлиники и одного посредника, которые фиктивно ставили вакцины от коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ульяновской области, количество фиктивно вакцинируемых составляет более 500 человек.

"За денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тыс. рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данных сведения о проведении прививок, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле процедуры не проводились, а неиспользованные дозы препарата утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинируемых составляет более 500 человек", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в помещении медицинской организации проведены обыски, во время которых изъяты амбулаторные карты, журнал учета вакцины, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ"). В настоящее время в качестве подозреваемых уже допрошены двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказали в полиции, добавив, что уже подготовлены документы в Министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об аннулировании сертификатов.