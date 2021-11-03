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Шестерых человек задержали в Новороссийске после конфликта с водителем такси

Конфликт между водителем такси и пассажирами произошел 1 ноября

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новороссийске совместно с управлением ФСБ России по Краснодарском краю задержали шестерых участников конфликта с водителем такси, говорится в сообщении УМВД по городу в среду.

Во вторник в местных социальных сетях опубликовали видео инцидента, где зафиксирован конфликт между группой мужчин в Новороссийске, авторы сообщали, что со слов очевидцев было совершено нападение на водителя такси, у которого пытались отнять деньги. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что материал зарегистрирован, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Новороссийске установлены и задержаны все участники конфликта. В настоящий момент шесть граждан в возрасте от 21 до 30 лет доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения в установленном законом порядке", - говорится в сообщении ведомства.

Ведомством установлено, что конфликт между водителем такси и пассажирами произошел 1 ноября, причины пока не разглашаются.

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