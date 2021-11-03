В Петербурге задержали стритрейсеров, устраивавших заезды со скоростью 300 км/ч

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге стритрейсеров, которые устраивали заезды по городу со скоростью 300 км/ч, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько дней назад в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение от очевидца, что по Кольцевой автомобильной дороге в сторону Кронштадта со значительным превышением скорости следуют стритрейсеры, а их сообщники перекрыли въезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.

"Трое водителей иномарок, участвовавших в заезде, задержаны и доставлены в полицию. Их автомобили помещены на площадку УМВД по Приморскому району", - сказала Волк, добавив, что в отношении еще четверых мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.5 КоАП, санкция которой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, которая грозит нарушителям штрафом в размере 800 рублей.

Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ), по которой нарушителям может грозить лишение свободы до двух лет.

"Сегодня ночью стритрейсеры попытались повторить заезд по Кольцевой автомобильной дороге, причем скорость движения автомобилей достигала отметки в 300 км/ч", - добавила представитель МВД. В результате шесть машин были остановлены полицейскими. В отношении водителей также составлены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время они проверяются на причастность к совершению преступления в рамках возбужденного ранее уголовного дела.