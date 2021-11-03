Полицейский в Тюменской области для получения признаний ночью вывез женщину на кладбище

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Тюменской области для получения признательных показаний ночью вывез женщину на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейского поместили под стражу, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"В Тюменской области арестован сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий. <...> По данным следствия, 24 октября 2021 года старший оперуполномоченный сотрудник полиции, превышая свои должностные полномочия, с целью получения признательных показаний в краже сотового телефона местной жительницей, вывез в ночное время 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи с. Усалка Ярковского района, где применил физическое насилие и специальные средства", - рассказали в пресс-службе.

Полицейскому предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств". По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как добавили в пресс-службе, следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.