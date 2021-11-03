В Калмыкии задержали экс-полицейского, подозреваемого в похищении лошадей на 6 млн рублей

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который подозревается в хищении с территории крестьянско-фермерского хозяйства республики табуна лошадей и жеребят калмыцкой породы на сумму более 6 млн рублей. Мужчина 25 лет задержан, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту хищения с территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на территории Ики-Чоносовского сельского муниципального образования Целинного района Калмыкии 131 лошади и 21 жеребенка калмыцкой породы, принадлежащих на праве собственности местному жителю. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель республики, бывший полицейский", - говорится в сообщении.

По версии следствия, табун лошадей и жеребят был похищен подозреваемым, который являлся действующим сотрудником отдела полиции ОМВД России по Целинному району, совместно с неустановленными лицами днем 12 мая. Главе крестьянско-фермерского хозяйства был причинен материальный ущерб на сумму более 6 млн рублей, что признается особо крупным размером, уточнили в пресс-службе. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

В июне 2021 года мужчина был уволен из органов внутренних дел. По данному факту руководством МВД по Республике Калмыкия назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по республике.