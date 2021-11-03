Под Иркутском разбился самолет Ан-12

ТАСС, 3 ноября. Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства. Как сообщил ТАСС директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов, самолет упал в лесу.

По уточненным данным МЧС, на борту находились семь, а не восемь человек. Источник ТАСС добавил, что это члены экипажа.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. "По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.

"В 15:51 мск открытое горение ликвидировано", - уточнили в МЧС.

Глава района Леонид Фролов сообщил, что на борту находились только два пилота. "Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет", - сказал он.

Источник сообщил, что все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью. По его данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.

Руководство перевозчика сообщило ТАСС, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12. "Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией", - отметили в авиакомпании.