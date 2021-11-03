Ошибка пилотирования и технеисправность могли стать причинами крушения Ан-12 под Иркутском

ТАСС, 3 ноября. Ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг. По его словам, самолет следовал транзитом через Якутск и Иркутск - в городах выполнялись технические посадки. "Самолет шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов", - отметил он.

Как сообщили в МЧС, в 14:45 мск при заходе на посадку в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, предположительно, находятся восемь человек. Позже борт обнаружили в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Он загорелся при падении. На месте работают спасатели.