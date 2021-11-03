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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Сергей Егоров останется под стражей до 25 декабря

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал до 25 декабря жителя Подмосковья Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Егорова С. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 декабря", - сказали в надзорном ведомстве.

Как сообщили ранее ТАСС в ГСУ СК по Москве, обвиняемый - житель Подольска, знакомый дочери потерпевшего. По предварительным данным, он должен был Новосельцеву более 6 млн рублей.

Бывший замначальника ГУЭБ МВД России Алексей Новосельцев был найден убитым 25 октября в помещении бани на частном участке садового товарищества "Родник-1" в Новой Москве. Он погиб от колото-резаных ранений.

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