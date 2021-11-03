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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

На месте крушения Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела пяти погибших

По данным МЧС, на борту находились семь человек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тела пяти погибших обнаружены на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших. Поиск остальных продолжается", - сказал источник.

По данным МЧС, на борту Ан-12 находились семь человек. По информации властей региона, там был только экипаж.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" с грузом продуктов на борту пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся. Сейчас открытое горение ликвидировано.

Теги
БелоруссияРоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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