При посадке Ан-12, разбившегося под Иркутском, шел сильный мокрый снег

ТАСС, 3 ноября. Сильный мокрый снег, который ограничивает видимость, шел во время посадки самолета Ан-12, разбившегося в среду в 7 км от Иркутска. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов.

"[Были] плохие условия, снег идет, это очень сильно затрудняет [посадку]. Очень сильный, плотный мокрый снег. Вполне возможно [что он стал причиной захода на второй круг], но это комиссия будет разбираться", - сказал Куликов.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел в среду крушение в 7 км от Иркутска в 14:45 мск при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты, находились семь человек. По информации источника ТАСС в экстренных службах, на месте крушения обнаружены тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело.