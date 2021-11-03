{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

При посадке Ан-12, разбившегося под Иркутском, шел сильный мокрый снег

Грузовой самолет потерпел в среду крушение в 7 км от Иркутска
На месте авиакатастрофы самолета Ан-12 Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Описание
На месте авиакатастрофы самолета Ан-12
© Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Сильный мокрый снег, который ограничивает видимость, шел во время посадки самолета Ан-12, разбившегося в среду в 7 км от Иркутска. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов.

На эту тему
Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском
Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

 "[Были] плохие условия, снег идет, это очень сильно затрудняет [посадку]. Очень сильный, плотный мокрый снег. Вполне возможно [что он стал причиной захода на второй круг], но это комиссия будет разбираться", - сказал Куликов.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской компании "Гродно", потерпел в среду крушение в 7 км от Иркутска в 14:45 мск при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты, находились семь человек. По информации источника ТАСС в экстренных службах, на месте крушения обнаружены тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело. 

Теги
БелоруссияРоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
Власти подтвердили информацию о гибели всех людей на борту Ан-12
По их данным, погибло от пяти до семи человек
Читать полностью