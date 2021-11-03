Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 эксплуатировался более 53 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", разбившийся в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет летал с 1968 года - более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолет был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно", - сказал собеседник агентства.

Самолет использовался только в качестве грузового. По информации источника, Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии. "Техническое состояние было нормальным, вопросов к нему не было. Все предполетные осмотры он проходил", - сказал он.

В экстренных службах сообщили, что среди версий катастрофы - ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" с грузом продуктов на борту пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся. На борту находились только члены экипажа, все они погибли.