Прокуратура начала проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности полетов в связи с крушением грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

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"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта").