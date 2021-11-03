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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

Прокуратура начала проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области

На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ
© Светлана Латынина/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности полетов в связи с крушением грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта").

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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