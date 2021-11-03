Власти подтвердили информацию о гибели всех людей на борту Ан-12

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Все, кто находился на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, погибли, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"Все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, [погибли] от пяти до семи человек", - сказал он.

Кобзев уточнил журналистам, что на борту находились граждане Белоруссии, Украины и России. В настоящее время на месте ЧП формируют оцепление для работы экстренных служб и следственных органов, задействованы 40 сотрудников полиции. На месте будет пункт проживания для работы служб.

Губернатор отметил, что рейсы выполняла белорусская авиакомпания "Гродно", полеты в Иркутской области она выполняла неоднократно. Он добавил, что обстоятельства происшествия будут обсуждаться на комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), планируется связаться с МИД РФ, поскольку на борту были иностранцы.

По его словам, показали место крушения местные жители, они же обратились в службу спасения.

Самолет пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, открытое горение ликвидировали в 15:51 мск. Ранее источник сообщал ТАСС о гибели пяти человек при крушении самолета.