Экспертиза ДНК понадобится для идентификации тел погибших при крушении самолета Ан-12

ТАСС, 3 ноября. Экспертиза ДНК будет проведена для идентификации тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 в Иркутской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"Для идентификации тел понадобится ДНК экспертиза", - сказал собеседник агентства.

По его данным, тела пяти человек, находившихся на борту, фрагментированы.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано.

На борту находились семь членов экипажа, все они погибли. Агентство БелТА со ссылкой на авиакомпанию уточнило, что погибшие, по предварительным данным, граждане Белоруссии, России и Украины.