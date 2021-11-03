Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился в среду в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. На борту находились семь человек, на данный момент обнаружены тела пяти из них.

ТАСС собрал основное, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Что произошло

Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в Иркутске. Перед этим экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

Спасатели обнаружили место крушения рядом с селом Пивовариха.

При падении борт загорелся, из-за разлившегося топлива площадь пожара достигла 300 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Все находившиеся на борту погибли, заявил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным властей, в самолете находился только экипаж, состоявший, предположительно, из граждан России, Белоруссии и Украины.

О возможных причинах крушения официально не сообщалось. В авиационных службах сообщили ТАСС, что в качестве версий рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами.

По словам пресс-секретаря аэропорта Иркутска Клима Куликова, при посадке самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость.

Реакция

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.

На месте происшествия работают 100 спасателей. Туда направлены четыре бригады скорой помощи и две - медицины катастроф.

Также к месту падения самолета выехал иркутский губернатор.

Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза.

Что известно о самолете