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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Найден черный ящик грузового Ан-12, разбившегося в Иркутской области

Продолжаются поиски второго черного ящика

ТАСС, 3 ноября. Бортовой самописец разбившего в Иркутской области Ан-12 найден на месте авиакатастрофы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано.

На борту находились семь членов экипажа, все они погибли.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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