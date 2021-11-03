Найден черный ящик грузового Ан-12, разбившегося в Иркутской области

ТАСС, 3 ноября. Бортовой самописец разбившего в Иркутской области Ан-12 найден на месте авиакатастрофы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано.

На борту находились семь членов экипажа, все они погибли.