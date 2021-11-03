Суд в Петербурге арестовал девушку-администратора белорусского Telegram-канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Петербургский суд постановил заключить под стражу гражданку Белоруссии, которая на родине обвиняется в разжигании ненависти к сотрудникам милиции через Telegram-канал. Ближайший месяц 24-летняя девушка проведет в российском СИЗО, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"), ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем") УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

По версии следствия, которое проводит витебский отдел белорусского СК, Пинчук, будучи администратором телеграм-канала "Витебск 97%", с 23 сентября по 7 декабря 2020 года умышленно публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных и других госорганов, а также "иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам". Ряд публикаций канала следователи посчитали экстремистскими, так как они призывали к действиям, направленным на причинение вреда сотрудникам милиции.

Следствие привлекло 5 мая 2021 года Пинчук к уголовной ответственности, в этот же день она была объявлена в розыск, а 28 сентября в Белоруссии ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пинчук легально живет и работает в Петербурге уже четыре года, тем не менее российского гражданства у нее нет. О том, что ее разыскивают, обвиняемая узнала при задержании 1 ноября. Защита просила о более мягкой мере пресечения, так как в материалах дела отсутствует запрос об экстрадиции. Сама же девушка на суде заявила, что вменяемых ей преступлений не совершала, а еще страдает хроническим гастритом, астмой и паническими атаками. Суд принял решение об аресте обвиняемой до 10 декабря.