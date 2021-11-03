В Ингушетии в доме начальника отдела дознания МВД проводят обыски

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Прикомандированные в Ингушетию сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД "Малгобекский", который подозревается в коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"С утра проходят обыски в доме начальника отдела дознания межмуниципального малгобекского отдела МВД, он подозревается в коррупции. Предполагается, что после завершения мероприятий мужчина будет задержан", - сказал источник.

По его словам, обыски проводятся прикомандированными сотрудниками правоохранительных органов.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.