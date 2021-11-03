Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Boeing Cargolux совершил аварийную посадку. Летел из Льежа в Циндао. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время по данному факту ведется расследование. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, борт запросил посадку в связи с сообщением о возгорании двигателя.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, у самолета сработал датчик неисправности двигателя.

Boeing принадлежит бельгийской авиакомпании ASL Airlines Belgium, сообщил ТАСС источник, близкий к аэропорту.

"Эксплуатантом является ASL Airlines Belgium (Бельгия)", - сказал собеседник агентства.