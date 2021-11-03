Трое помогавших Навальному получать данные частных лиц для расследований признали вину

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Трое задержанных по обвинению в том, что они за деньги осуществляли поиск личных данных частных лиц, которые потом были использованы Алексеем Навальным в его расследованиях, признали вину в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев признают вину по большинству эпизодов, вменяемых им в вину. При этом они подчеркивают, что не знали и не могли знать о том, что информация, которую они получают, будет использована Навальным", - сказал собеседник агентства. По его словам, дело будет слушаться в Туле, так как один из обвиняемых именно в этом городе зашел в салон связи МТС, выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и получил часть закрытых данных.

В Центральном районном суде Тулы ТАСС сообщили, что материалы дела Зеленцова, Зайцева и Каткова поступили к ним. "По версии следствия, трое подсудимых оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и исходящих телефонных и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи, адресах их нахождения и используемых средствах связи", - сообщили в пресс-службе суда. Дата заседания по существу дела пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Катков, Зеленцов и Зайцев с помощью в даркнете искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека, и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований. Им предъявлены обвинения по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки или телефонных переговоров").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Зеленцов до своего задержания был частным детективом. Как следует из открытых источников, он основал детективное агентство ООО "Лекс-гард". В компании ТАСС подтвердили, что Зеленцов является учредителем этого агентства, но от каких-либо комментариев отказались.