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Пьяный волгоградец пытался ограбить магазин с младенцем на руках

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/.  Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в магазин с младенцем на руках и, угрожая кассиру, требовал деньги, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"В отдел полиции поступил звонок от 37-летней сотрудницы продуктового магазина, находящегося в Кировском районе. Заявительница сообщила, что в торговую точку ворвался в состоянии алкогольного опьянения молодой человек с младенцем на руках, достал предмет, похожий на нож, и угрожая, потребовал отдать ему все имеющиеся в кассе наличные", - сказали в ведомстве, добавив, что подозреваемый 26-летний волгоградец задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, женщина-кассир отказалась отдавать деньги злоумышленнику, успела спрятаться в подобном помещении и вызвать охрану. Задержанный молодой мужчина признал свою вину и пояснил, что хотел раздобыть деньги на спиртное.

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