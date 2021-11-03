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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения под Иркутском

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна под Иркутском. Об этом сообщил журналистам в среду директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - отметил глава департамента, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
БелоруссияРоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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