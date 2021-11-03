Около 160 тыс. долларов попытались нелегально провезти через аэропорт Пулково за два дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни за два дня пресекли три попытки нелегальной транспортировки валютных средств через аэропорт на общую сумму около $160 тыс. Незадекларированные наличные деньги в крупном и особо крупном размере были изъяты у граждан Узбекистана, Германии и США, сообщили в пресс-службе таможни в среду.

"Выяснилось, что он (гражданин ФРГ - прим. ТАСС) перемещает наличные денежные средства в размере около €80 тыс. <…> Днем позднее гражданин США убывал из России рейсом Санкт-Петербург - Хельсинки. Сумма незадекларированных им наличных денежных средств в эквиваленте составила более $33 тыс. В тот же день по "зеленому" коридору для убытия с территории России направился гражданин Узбекистана. <…> Сумма вывозимой наличности в эквиваленте превысила $33 тыс.", - рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.

Как пояснили сотрудники таможни, в двух последних случаях перевозимые гражданами суммы образуют крупный размер незаконно перемещаемых денежных средств, а в первом случае - особо крупный размер.

В пресс-службе отметили, что при въезде или выезде с территории России наличные средства подлежат обязательному таможенному декларированию, если их сумма превышает эквивалент $10 тыс.