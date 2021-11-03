Рэпера Yung Trappa арестовали по обвинению в изнасиловании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Выборгский городской суд Ленинградской области на два месяца отправил под стражу российского рэп-исполнителя Yung Trappa (Владислава Ширяева) по делу об изнасиловании двух девушек. Об избрании меры пресечения 26-летнему мужчине, не уточняя его имени, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

"По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что в СИЗО молодой человек проведет два месяца. В среду ему было предъявлено официальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"). Расследование уголовного дела будет продолжено.

Мужчину задержали накануне, источник в силовых структурах региона подтвердил ТАСС, что это был рэпер Ширяев. По данным следствия, в ночь на 1 ноября 2021 года молодой человек, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.

Владислав Ширяев ранее судим. В октябре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам и семи месяцам колонии за сбыт наркотических средств в значительном размере. После отбывания наказания Ширяев вышел на свободу. Среди поклонников рэп-музыки он известен (под творческими псевдонимами Yung Trappa и Молодой Трезини) как один из основных участников движения баттл-рэпа в Петербурге и один из первых рэперов так называемой новой школы - течения, возникшего в России в первой половине 2010-х годов.