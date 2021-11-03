В Видном иномарка сбила на переходе женщину и двух детей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе в подмосковном городе Видное, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 19:52 в городе Видное, на улице Березовой у дома [номер] 9 на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной Mercedes, при развороте совершил наезд на троих пешеходов, переходивших данный участок дороги", - сказали в ведомстве.

Травмы получила женщина и двое детей в возрасте два года и 17 лет. Они были госпитализированы. Водитель с места ДТП не скрывался.

Видновская городская прокуратура начала проверку по факту аварии, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В новость внесена правка (23:41 мск) - передается с исправлением информации в третьем абзаце, верно - водитель не скрывался с места ДТП