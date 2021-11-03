Разбившийся под Иркутском Ан-12 начал падать с 200 м после доклада о заходе на второй круг

ТАСС, 3 ноября. Экипаж самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, начал падать с 230 м после доклада об уходе на второй круг. Об этом рассказал диспетчер аэропорта на видеозаписи, опубликованной в Instagram губернатора региона Игоря Кобзева.

"После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трех-четырех секунд высота изменилась с 230 м до 120 и в дальнейшем отметка [самолета на радаре] пропала", - сказал он.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. м, открытое горение было ликвидировано. На борту находились семь членов экипажа, все они погибли. Среди версий крушения следствием рассматриваются ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.