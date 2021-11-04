Пожар в здании бывшей гостиницы в Саратове ликвидировали

САРАТОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в объекте культурного наследия муниципального значения "Дом И.И. Зейферт" в Саратове. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"04:53 (03:53 мск) - ликвидация", - сообщили в ведомстве.

Пожар в здании бывшей гостиницы, которая находится в аварийном состоянии, произошел в ночь на четверг. По уточненным данным, площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. метров. На месте работали 19 единиц пожарной техники, 110 человек личного состава. Пострадавших нет.