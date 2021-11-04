Власти Приангарья активизируют работу по переносу аэропорта Иркутск

ИРКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области после авиакатастрофы с самолетом Ан-12 активизируют работу по переносу аэропорта Иркутск за пределы городской черты. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в среду в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.

"Аэропорт в черте города. Как и многие жители, я, конечно, обеспокоен этим положением дел. <….> Мы опять активно включаемся в вопрос по выносу аэропорта за территорию города. Как я уже говорил, мы определились с одной площадкой. Мы сегодня ведем переговоры с Минобороны, для нас очень важно, как будут определены границы аэропортовой зоны, взлетно-посадочной полосы", - сообщил губернатор, добавив, что "это вопрос не одного дня".

По словам Кобзева, на протяжении последних десятилетий это уже 11-ая авиакатастрофа, всего в них погибли и пострадали более 500 человек.

Проблема переноса международного аэропорта с территории Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. Действующий аэропорт находится в нескольких минутах езды от центра города. Ранее губернатор сообщал, что власти области рассматривают две площадки под строительство нового аэропорта. Они располагаются на расстоянии 30 км от города.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза России Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 года вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 года.