Обнаружен второй самописец самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском

ТАСС, 4 ноября. Параметрический самописец самолета Ан-12, разбившегося в среду в Иркутской области, найден. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Найдено два самописца - речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники СК РФ.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в среду в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли. Среди версий крушения следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность воздушного судна.