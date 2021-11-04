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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

Обнаружен второй самописец самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском

На месте работают сотрудники СК РФ

ТАСС, 4 ноября. Параметрический самописец самолета Ан-12, разбившегося в среду в Иркутской области, найден. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Найдено два самописца - речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники СК РФ.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров в среду в 14:45 мск. Позднее борт нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли. Среди версий крушения следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность воздушного судна.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
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Сотовый телефон одного из них недоступен
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