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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 могли быть руководители авиакомпании "Заполярье"

Сотовый телефон одного из них недоступен

ТАСС, 4 ноября. Генеральный директор авиакомпании "Заполярье" Юрий Володин и первый заместитель гендиректора этой компании Олег Вишнев, предположительно, находились на борту самолета Ан-12, разбившегося 3 ноября под Иркутском. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству авиакомпании.

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"Предположительно, они [гендиректор и его первый зам] находились на борту", - сообщил собеседник агентства.

Ранее на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Игорь Кобзев назвал фамилии Володина и Вишнева в числе находившихся на борту самолета, но глава региона не назвал их должности. Также Кобзев на своей странице в Instagram упомянул, что в самолете находились два представителя авиакомпании.

Сотовый телефон, указанный на сайте АК "Заполярье", который, согласно данным сервиса Getcontact, принадлежит Юрию Викторовичу Володину (данные полностью совпадают с данными гендиректора), недоступен. Официальными комментариями, что на борту находились именно руководители авиакомпании, ТАСС не располагает.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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