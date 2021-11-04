На Кубани возбудили дела о мошенничестве почти на 40 млн рублей по контрактам с больницей

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае возбудили ряд уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении предпринимателя, исполнявшего контракты ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" на поставку товаров медицинского назначения по завышенным ценам. Сумма ущерба, причиненного больнице, достигает почти 40 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По результатам электронного аукциона между ГБУЗ "ККБ №2" и ИП Багдасарян А. Г. заключен контракт на поставку дезинфицирующих средств на сумму 46 217 748, 50 рублей. Действительная рыночная стоимость товара составляет 28 751 633 рубля 52 копейки. В результате реализации заключенного контракта на расчетный счет Багдасаряна поступили денежные средства, полученными денежными средствами Багдасарян в виде разницы в сумме не менее 17 462 707 рублей 67 копеек распорядился по своему усмотрению, обналичив их, <…> причинив тем самым материальный ущерб ГБУЗ "ККБ № 2" в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело в отношении Багдасарян А. Г., в деянии которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что данный контракт Артемом Багдасаряном, являющимся индивидуальным предпринимателем и занимающимся продажей товаров медицинского назначения, был заключен в первой половине 2019 года на поставку дезинфицирующих средств по заведомо завышенным ценам. По предварительной версии, индивидуальный предприниматель незаконно участвовал в подготовке документов от имени медучреждения на проведение аукциона, создал условия для победы в аукционе, внеся в документацию характеристики имеющихся у него в наличии и в наличии у аффилированных лиц товаров, также установил срок поставки в течение пяти рабочих дней и предусмотрел штрафные санкции. Кроме того, в больницу при его содействии для того, чтобы обосновать предложенный им прайс, были направлены коммерческие предложения с завышенными ценами на товары от фирм, с руководителями которых он состоял в доверительных отношениях.

Также из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов следует, что в 2018 году Багдасарян подобным способом заключил договор на поставку товаров между ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" и подконтрольным ему ООО "Виар Мед", суммой разницы между завышенной ценой контракта и фактической стоимостью его исполнения в размере более 13 млн рублей он тоже распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, из имеющихся в распоряжении ТАСС постановлений следует, что в конце 2019 года Багдасарян создал преступную группу, в состав которой вошел еще один индивидуальный предприниматель Артур Макинян, в 2020 году по вышеупомянутому сценарию они выиграли контракт на поставку в больницу реагентов, разницей в размере почти 7 млн рублей они воспользовались по своему усмотрению. По этому эпизоду уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено кроме Багдасаряна и в отношении Макиняна. "Указанные предприниматели могли быть аффилированы с руководством "Краевой клинической больницы № 2", данная информация проверяется", - добавил ТАСС источник.

По данным источника в правоохранительных органах региона, в отношении Багдасаряна также возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"). Так, по одному из эпизодов, по предварительной версии, денежные средства от выполнения контракта он выводил со счета под видом выдачи заработной платы.