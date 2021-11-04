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В Магаданской области локализовали природный пожар в тундре

Угрозы населенным пунктам нет

ТАСС, 4 ноября. Пожарные спустя сутки локализовали природный пожар в тундре в Магаданской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Природный пожар в районе поселка Радужный Магаданской области локализован", - сказали в ведомстве.

Движение огня было остановлено. Угрозы населенным пунктам нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. С воздуха проводится мониторинг с беспилотников. На месте продолжают работу более 50 человек и 10 единиц техники.

В среду в районе поселка Радужный около Магадана было зафиксировано горение сухой травы в тундре. Кромка огня двигалась в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта. Пожар от поселка находился на расстоянии 12 км, угрозы ему не было.

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