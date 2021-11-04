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Мошенники заставили подмосковного бухгалтера взять кредитов на 12 млн рублей

Как пояснила потерпевшая, неизвестные связались с ней через WhatsApp и говорили, в каких банках брать кредиты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Неизвестные мошенники обманули жительницу подмосковной Балашихи на 12 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась жительница Балашихи 1976 года рождения. Она рассказала, что ее обманули на 12 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как пояснила потерпевшая, неизвестные связались с ней через WhatsApp и говорили, в каких банках брать кредиты. Затем полученные деньги она переводила на банковские ячейки мошенников. Почему женщина пошла на это, она не смогла объяснить. Женщина работает бухгалтером в филиале одной из крупнейших госкорпораций.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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