ТАСС, 4 ноября. Троллейбус врезался в световую опору в Иркутске, в результате ДТП пострадали двое детей. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сегодня в обеденное время на улице Байкальской областного центра водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 3, наехал на световую опору. По предварительным данным, 32-летний мужчина не справился с управлением. В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам шесть и восемь лет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом.